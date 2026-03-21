Una mujer de 84 años y que padece de Alzheimer fue reportada como desaparecida en la tarde de ayer, por lo que se ha solicitado ayuda ciudadana para poder dar con su paradero.

El reporte de la desaparición de Nelida Agosto Cintrón ocurrió a eso de las 5:30 p.m. No fue hasta la mañana de este sábado que se dio a conocer los hechos.

La Policía todavía no ha determinado si activará al Alerta Silver, indicó la oficial de prensa de la comandancia de Arecibo, Elma Alvarado.

En el informe policiaco emitido se detalló que “Agosto Cintrón fue reportada desaparecida por su esposo, luego de que saliera de su residencia para alimentar unos animales en una finca de su propiedad y no regresó”.

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La pareja de adultos mayores reside en el barrio Cordilleras, carretera PR-146, kilómetro 21.3, de Ciales.

La mujer desaparecida fue descrita como de tez blanca, cinco pies de estatura, 110 libras de peso aproximadamente, cabello gris canoso y ojos color verde. Al momento de su desaparición, vestía pantalón largo oscuro tipo mahón, camisa de manga larga color marrón claro, y se desconoce el calzado.

Si usted tiene información que ayude a dar con el paradero de esta persona, puede comunicarse confidencialmente con la Policía de Puerto Rico, al 787-878-4000, extensión 1550 o 1551, o al 787-343-2020.

La Alerta Silver se emite para atender casos de desaparición de una persona con Alzheimer, otro tipo de demencia o diversidad funcional.