( Suministrada por la Policía )

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, intenta dar con el paradero de Lázaro Lazos de 39 años, nacido en Cuba y residente en Miami, Florida, quien desapareció el 4 de abril de los predios del callejón Morales, en Santurce, en un lugar de alquiler a corto plazo.

Un amigo, identificado como José A. González Reyes, lo reportó desaparecido el 25 de julio.

Este fue descrito físicamente como de tez blanco, 5’07” de estatura, 210 libras de peso, ojos marrones y cabello negro. Lazos tiene una pequeña cicatriz sobre el ojo izquierdo.

Se desconoce que la ropa que vestía.

Si usted posee información que ayude a localizarlo llame a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o al teléfono (787) 269-2424 extensiones 1451 o 1452.