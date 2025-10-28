Agentes adscritos a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) buscan dar con el paradero de un joven que desapareció el pasado 7 de octubre en Dorado.

Alexis Gabriel Suárez Rodríguez, de 20 años, visto por última vez en los predios de ua oficina dental ubicada en la carretera 693, calle Méndez Vigo, del mencionado municipio, fue reportado desaparecido hoy por la trabajadora social del Departamento de la Familia María Del Pilar Torres.

Suárez Rodríguez fue descrito físicamente como de tez trigueña, estatura aproximada de 5’7”, 159 libras de peso, ojos marrones y cabello marrón. Ademas, posee un tatuaje de una rosa en la mano derecha y otro detrás de la oreja derecha.

Al momento de su desaparición, vestía abrigo y pantalón, color negro.

Si usted tiene información que ayude a la Policía, comuníquese con la línea confidencial del Negociado de la Policía al (787)343-2020 o al (787)269-2424 Ext. 1451 o 1452.