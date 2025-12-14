Dos casos con heridos de bala fueron reportados por el Negociado de la Policía de Puerto Rico en la mañana del domingo.

La agresión más reciente ocurrió en la carretera 160, kilómetro 1.8, barrio Almirante Norte, en Vega Baja.

Según información preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, mientras agentes de la uniformada se encontraban realizando una roda preventiva, observaron un vehículo marca Mitsubishi, modelo Mirage, color gris, del año 2014, accidentado en el mencionado lugar. En el interior se encontraba un hombre que al momento no ha sido identificado con heridas de bala.

Al lugar se personó Emergencias Médica Municipal el cual se encuentra brindándole los primeros auxilios al perjudicado en el lugar.

En Mayagüez

Mientras, a eso de las 7:26 de la noche del sábado, agentes del Distrito de Mayagüez verificaron una querella por el sistema 9-1-1 relacionado con una persona que resultó herido de bala en el Residencial Colombus Landing en Mayagüez.

Según la versión del perjudicado, de 54 años, alguien le realizó unos disparos alcanzándolo en en la pierna con orificio de entrada y salida. Este fue atendido por Paramédicos Estatales quienes le brindaron los primeros auxilios y fue llevado a una Institución Hospitalaria del área.