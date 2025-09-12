La División de Personas Desaparecidas del CIC de Aguadilla, solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a una mujer que fue vista por última vez, ayer, jueves, 11 de septiembre, cuando salió de su residencia, en la calle Marina de Aguada y no regresó.

Wanda Sánchez Medina de 46 años, fue reportada desaparecida por su esposo, Christian Vega Sánchez quien informó que a eso de las 11:00 a.m., salió de su residencia caminando, vestida con una bata con estampados de flores.

La mujer fue descrita físicamente como de tez blanca, 5′6″ de estatura, 245 libras de peso, cabello color marrón. No se informó de alguna seña particular.

El agente Luis Rodríguez Vargas tiene a cargo la pesquisa.

Si usted conoce el paradero de esta persona comuníquese con la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al teléfono (787) 793-1234 extensiones 2463 y 2464.