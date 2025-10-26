Un hombre de 39 años se encuentra en estado de cuidado tras sufrir una caída de unos 25 pies mientras intentaba bajar a la playa para pescar en Humacao, informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente ocurrió en horas de la tarde del sábado en una zona boscosa de Playa Ikaco, dentro del complejo turístico Palmas del Mar. Según información preliminar, el hombre resbaló y cayó al vacío, impactando contra las rocas, lo que le impidió moverse por sus propios medios.

Personal de la Unidad de Rescate y Emergencias Médicas del Municipio de Humacao, junto a la Guardia Costera de Estados Unidos, logró rescatar al hombre. Fue trasladado en una unidad aérea del Coast Guard al Centro Médico de Río Piedras, donde su condición fue descrita como de cuidado.

El agente Braulio Sánchez, adscrito a la Unidad Motorizada del Área de Humacao, se hizo cargo de la investigación