Una pareja fue rescatada esta tarde de la Playa La Sardinera, en el barrio Carrizales, en Hatillo, reportó el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR).

Según la información provista por las autoridades, la pareja, de 50 y 56 años, estaba en el área de las piedras de la playa cuando fueron atrapados por la crecida del mar.

A eso de las 12:09, agentes del NPPR adscritos al Distrito de Hatillo, así como personal de la Policía Municipal de Hatillo y de rescate, emergencias médicas estatal y la Unidad Marítima del área de Arecibo, entre otras agencias, encontraron a los hombres.

Mientras, la Guardia Costanera los rescató.

Se informó que ambos están en buen estado de salud.