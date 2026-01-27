La causa de muerte del reconocido youtuber Adam the Woo fue revelada finalmente, a más de un mes de su fallecimiento en Florida.

David Adam Williams, su nombre de pila, murió por causas naturales a consecuencia de una enfermedad cardiovascular aterosclerótica e hipertensiva, con la obesidad como un factor contribuyente, según informó Fox 35 Orlando, citando el informe del médico forense.

Esto significa que sus arterias estaban obstruidas por placas de grasa y colesterol, y que además sufría de presión arterial alta, lo que sobrecargaba su corazón.

La causa del deceso también fue confirmada por su padre, Jim Williams, mediante una publicación en Facebook.

“Nuestro amado hijo… su querido amigo… murió, en esencia, de un ataque al corazón mientras dormía, debido a problemas de salud que probablemente nunca supo que tenía", expresó.

“Ahora, todos podemos dejar de especular. Agradezcan que el Señor permitió que muriera en su hogar y no en un país extranjero. Agradezcan que fue encontrado por amigos (por más duro que haya sido) y no por algún extraño sin nombre”, agregó.

Adam the Woo fue hallado sin vida el pasado 22 de diciembre en su residencia ubicada en Celebration, Florida. Según trascendió, un amigo utilizó una escalera para mirar por una ventana de la vivienda y lo encontró recostado en la cama, sin responder. Posteriormente, las autoridades ingresaron al hogar y confirmaron su fallecimiento.

El creador de contenido alcanzó gran popularidad a través de su canal de YouTube TheDailyWoo, donde documentaba viajes, parques temáticos y diversas atracciones. Al momento de su muerte, contaba con 747,000 suscriptores y acumulaba más de 325 millones de reproducciones en la plataforma.