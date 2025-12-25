Un sorprendente caso de apropiación ilegal se reportó durante la mañana del miércoles, día de Nochebuena, en el estacionamiento de un centro comercial en Dorado.

Según informó la Policía, el dueño de un Lamborghini Urus retiró $40,000 en efectivo de una institución bancaria en Plaza Dorada y se dirigió al estacionamiento del supermercado en Paseo del Plata, dejando el dinero debajo del asiento del conductor.

Al regresar, se percató de que el cristal lateral derecho del vehículo tenía daños y que el dinero había desaparecido.

Por el momento, se desconoce el valor de los daños al vehículo.

La agente Kimberly Luciano, adscrita al distrito policíaco de Dorado, investigó los hechos y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja.