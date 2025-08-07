El artista urbano Cosculluela fue víctima de robo domiciliario hoy en la tarde en su residencia ubicada en una urbanización con control de acceso en Trujillo Alto.

Según la Policía, José Fernando Cosculluela Suárez, nombre de pila del cantante y compositor, fue amordazado a eso del mediodía junto a otras dos personas. Cosculluela y los otros dos afectados no sufrieron daños físicos, se indicó.

De la residencia del artista, fueron robadas varias joyas, cuyo valor se desconoce.

Agentes de la División de Robos del CIC de Carolina investigan las circunstancias del robo.