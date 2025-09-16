La División de Personas Desaparecidas del CIC de Carolina buscan a José Luis Orellana García, de 75 años, reportado como desaparecido durante la madrugada del lunes por su hija, Lymari Orellana.

Orellana García salió de su residencia en Loíza alrededor de las 4:00 a.m. en su vehículo Kia Rio 2008, color azul y con la tablilla JED-854, y desde entonces se desconoce su paradero.

Según la descripción, Orellana García es de tez blanca, mide cinco pies con seis pulgadas de estatura, pesa unas 160 libras, y tiene ojos marrones, y cabello y barba blanco.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón corto gris, una camiseta anaranjada y chancletas negras.

La Policía solicita a cualquier persona con información sobre su paradero comunicarse al (787) 343-2020, con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la SAIC al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463, o directamente con los agentes del CIC de Carolina al 787-257-7500, extensiones 1610 o 1616.

También pueden enviar información a través de las redes sociales oficiales de la Policía de Puerto Rico en X o Facebook.