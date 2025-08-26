Un sargento de la Policía Municipal de Toa Baja que transitaba en una motora resultó con heridas de gravedad en un accidente de tránsito ocurrido esta mañana frente al condominio Golden Age Tower, en el mencionado municipio.

Según informes preliminares suministrados por la oficina de prensa de la Policía, en el accidente está involucrada una guagua Mitsubishi Outlander color gris, cuya conductora también recibió heridas de cuidado.

Ambos fueron transportados al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

Mientras que, se investiga cómo ocurrieron los hechos.