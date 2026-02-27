La carretera PR-2 se encuentra cerrada en dirección de San Germán a Sabana Grande, desde el kilómetro 175 hasta el 4, a la altura de los cines, tras un accidente que involucró un vehículo que transportaba cilindros de gas y que sufrió daños.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, junto a personal de Manejo de Emergencias y Bomberos, trabajan en la escena para atender la situación y realizar la investigación correspondiente.

Mientras se normaliza el tránsito, se recomienda tomar la marginal hacia el centro de San Germán como ruta alterna.

Las autoridades exhortan a los conductores a reducir la velocidad, manejar con precaución y seguir las instrucciones del personal en el lugar.

