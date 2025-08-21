( Suministrada por la Policía )

La División de Arrestos Especiales del área de Bayamón, solicitó la ayuda ciudadana para capturar a Richard Abdiel Rodríguez Cotto, de 23 años, acusado en ausencia por violencia doméstica por hechos ocurridos del 4 al 10 de agosto, en Naranjito.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía, Rodríguez Cotto, mediante mensajes de texto y de voz, amenazó a la víctima con ocasionarle grave daño corporal.

La agente Shailesca Pantojas, adscrita a la División de Violencia Doméstica del CIC de Bayamón, consultó el caso con la fiscal Jennifer L. Reyes, quien radicó un cargo en ausencia por maltrato mediante amenaza al amparo de la Ley 54.

PUBLICIDAD

El 11 de agosto, la jueza Yara Santos Padilla, expidió la orden de arresto con una fianza de $70,000.

Si usted tiene información que conduzca a su arresto llame a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o al teléfono (787) 269-2424 extensiones 1610, 1570 y 1571.