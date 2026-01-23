( Suministrada por la Policía )

Las autoridades buscan a Gabriel L. Ortiz Cardona, de 29 años, a quien se le radicaron cargos ayer en ausencia por los delitos de maltrato a una persona de edad avanzada, portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia y apuntar con un arma de fuego.

Los hechos ocurrieron en la mañana de ayer, jueves, en una residencia de la urbanización Magnolia Gardens, en Bayamón.

El perjudicado de 66 años, denunció que su hijo utilizando un arma de fuego, mediante amenaza e intimidación le exigió dinero.

El querellante le manifestó que el dinero estaba en otra casa, por lo que este le exige que abordara una guagua Chevrolet Equinox, propiedad de la víctima, para buscar el efectivo. En ese momento, el sexagenario aprovechó para correr y buscar ayuda.

Ortiz Cardona huyó en el vehículo que dejó abandonado varias calles más adelante.

El agente Ángel Cruz bajo la supervisión de la sargento Glenda Paniagua, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, consultó con la fiscal Yarelly Sánchez, quien radicó los cargos antes mencionados.

La jueza Aida Meléndez, expidió una orden de arresto señalándole una fianza de 750,000.

El imputado tiene antecedentes penales por cargos similares.

Si lo ha visto o conoce su paradero puede llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 0 al CIC de Bayamón al teléfono (787) 269-2424 extensiones 1610, 1572 y 1571.