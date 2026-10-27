Las autoridades buscan a Francisco Javier Hernández Rodríguez, de 34 años y residente en Lajas, contra quien se radicaron ayer cargos en ausencia por los delitos tentativa de asesinato, poner en riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego, disparar o apuntar un arma de fuego, entre otros artículos de la Ley de Armas.

El fiscal Josué Ortiz Millán presentó la evidencia ante la jueza Margieanne Casiano Pérez, del Tribunal de Mayagüez, quien le expidió una orden de arresto con una fianza de $750,000.

Los hechos ocurrieron en la tarde del domingo, 25 de octubre, en la carretera PR-102, intersección con la PR-314, frente al negocio La Jota en el barrio Sabana Eneas, de San Germán.

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La víctima conducía por la carretera PR-102 cuando notó que otro vehículo compacto color blanco intentaba rebasarla y se detuvo frente al establecimiento. El agresor se le apareó y le disparó en dos ocasiones desde el interior del automóvil y la alcanzó en el abdomen.

La mujer herida se encuentra hospitalizada en condición estable.

Contra el sospechoso ya pesaba una orden de arresto vigente por violaciones a la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

La investigación estuvo a cargo del agente José I. Forestier Rivera, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, bajo la supervisión del sargento Duamel González, en conjunto con el agente Radi de León, adscrito a la División de Violencia de Género.

La Policía de Puerto Rico exhortó a la ciudadanía a que, si posee información que conduzca a su arresto, se comunique a la línea confidencial al (787) 343-2020. También puede enviar información a través de Twitter, en @PRPDNoticias, o por Facebook, en www.facebook.com/prpdgov.