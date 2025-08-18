El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón diseminó las imágenes de dos asaltantes quienes en la madrugada del pasado viernes, 15 de agosto, perpetraron un robo en la gasolinera Total, que está ubicada en la avenida Laurel de la urbanización Lomas Verdes, en ese municipio.

Los sospechosos, mediante intimidación y amenaza irrumpieron en la tienda y uno de ellos saltó por encima del mostrador, para tener acceso caja registradora, apropiándose ilegalmente de una cantidad indeterminada de dinero y varias cajas de cigarrillos.

Si usted tiene información que conduzca a la identificación y arresto de estos dos hombre puede llamar a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020 o al teléfono (787) 269-2424 extensiones 1610-1571-1451-1452.