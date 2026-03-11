La balacera ocurrida la tarde del miércoles frente al negocio Mike Mini Market and Liquor Store, ubicado en la marginal de la carretera PR-129 en Arecibo, se convirtió en un doble asesinato tras la muerte del joven que resultó herido de bala en el lugar, informó la Policía de Puerto Rico.

El joven, identificado como Adrián Collazo Montalvo, de 24 años y residente de Utuado, falleció mientras era transportado en ambulancia a Centro Médico en Río Piedras, confirmó la teniente Francheska Barreto Ayende, directora de la División de Homicidios de Arecibo.

Collazo Montalvo fue hallado frente al establecimiento con múltiples impactos de bala.

PUBLICIDAD

Otro hombre murió al lado de un vehículo frente al negocio. Familiares lo identificaron en la escena como José Milton Sein Avilés, de 53 años y residente de Arecibo. Sein Avilés también recibió múltiples impactos de bala y, según registros policiales, poseía expediente criminal por violencia doméstica.

La balacera se reportó a las 4:04 p.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

La investigación está a cargo del agente Carlos Cruz Román, bajo la supervisión del sargento José Rodríguez Rosario y la teniente Barreto Ayende, en coordinación con la fiscal Yolanda Pitino Acevedo, de la Fiscalía de Arecibo.