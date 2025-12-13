El incidente registrado anoche en Moca se convirtió en un doble asesinato, luego de que un sexagenario que fue trasladado a un hospital falleciera, informó la Policía.

El doble asesinato se registró a las 6:00 p.m. de ayer en el negocio ‘Si Dios Quiere’, ubicado en la carretera PR-4403, kilómetro 3.5 interio, del barrio Naranjo de Moca.

El informe policiaco detalla que una balacera registrada en el lugar dejó a un hombre de 43 años muerto y a Miguel Vélez Lazus, de 65 años, herido de bala. Este último fue trasladado a un hospital en Mayagüez, donde también falleció.

“En la escena se encontró al hombre 43 años en el piso, al lado de una mesa de billar, y el sexagenario recibía primeros auxilios por parte de los paramédicos y llevado al hospital”, precisó la Policía.

Al momento, se desconocen las causas del crimen.

Se exhortó a la ciudadanía que de poseer información que ayude con el esclarecimiento este u otros crímenes, llamar al número confidencial de la Policía, al 787-343-2020.