Se convierte en doble asesinato el crimen reportado en negocio de Moca
Sexagenario falleció mientras recibía atención médica.
El incidente registrado anoche en Moca se convirtió en un doble asesinato, luego de que un sexagenario que fue trasladado a un hospital falleciera, informó la Policía.
El doble asesinato se registró a las 6:00 p.m. de ayer en el negocio ‘Si Dios Quiere’, ubicado en la carretera PR-4403, kilómetro 3.5 interio, del barrio Naranjo de Moca.
El informe policiaco detalla que una balacera registrada en el lugar dejó a un hombre de 43 años muerto y a Miguel Vélez Lazus, de 65 años, herido de bala. Este último fue trasladado a un hospital en Mayagüez, donde también falleció.
“En la escena se encontró al hombre 43 años en el piso, al lado de una mesa de billar, y el sexagenario recibía primeros auxilios por parte de los paramédicos y llevado al hospital”, precisó la Policía.
Al momento, se desconocen las causas del crimen.
Se exhortó a la ciudadanía que de poseer información que ayude con el esclarecimiento este u otros crímenes, llamar al número confidencial de la Policía, al 787-343-2020.