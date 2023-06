El licenciado Juan Enrique Cátala Suárez se declaró culpable hoy por cargos de conspiración, impedimento o persuasión de incomparecencia de testigos y por tentativa de amenaza e intimidación a testigos (Art. 283 del Código Penal) tras la fiscalía reclasificar el delito de soborno.

El juez Daniel López González, del Tribunal de Caguas, señaló la vista para dictar sentencia para el 4 de agosto a las 9:00 a.m., informó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

El 18 de mayo, Cátala Suárez renunció a la vista preliminar por un acuerdo con el Ministerio Público.

El abogado fue acusado junto a la licenciada Ana Luisa González Cabrera, por presuntamente realizar varios pagos a la testigo de un caso radicado contra uno de sus clientes, con el propósito de que la testigo evitara ser contactada hasta que transcurriera el término requerido para la celebración del juicio y el caso se desestimara, según lo dio a conocer el Departamento de Justicia.

PUBLICIDAD

Conforme a la investigación, durante la etapa de vista preliminar la testigo dejó de asistir al tribunal y de responder las comunicaciones a la fiscal y los agentes a cargo del caso del doble asesinato ocurrido en el 2022.

Al realizar las gestiones para contactarla a través de sus familiares, se descubrió que los abogados le entregaron dinero a la testigo para que se trasladara a otro municipio y no pudiera ser localizada hasta lograr la desestimación del caso de asesinato contra su cliente. Surge, además, que Cátala Suárez y González Cabrera presuntamente le pidieron a la testigo que no contestara las llamadas de los agentes y la fiscal, y que no permitiera que la citaran.

El 22 de mayo, el juez Elmer Rodríguez Díaz, del Tribunal de Caguas, determinó causa probable para juicio contra González Cabrera, quien enfrenta cargos por conspiración, oferta de soborno y persuasión de incomparecencia a testigos.

La vista de lectura de sentencia de la abogada fue pautada para el 21 de junio y el inicio del juicio en su fondo para el 19 de julio, ambos procesos están citados para comenzar a las 9:00 a.m.