Bomberos de Hatillo, Camuy y Arecibo se trasladaron en horas de la noche hasta una estación de gasolina de la carretera PR-130 de ese municipio, luego que un camión de acarreo de combustible se incendiara en un garaje ubicado cerca del sector Cuesta del Guamá en Hatillo.

El incendio provocó el cierre de la PR-130 y el desalojo de los vecinos cercanos a la estación. Afortunadamente los bomberos lograron controlar la situación y evitar que llegara a mayores, mientras que efectivos de la Policía Municipal de Hatillo y Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias llegaron al lugar y se hicieron cargo del control del tráfico y de la movilización del público hasta un lugar seguro mientras se trabajaba la emergencia.

En algunas de las fotos que circulan en redes sociales, pueden verse las mangas del camión conectadas al tanque de acarreo y a su vez, a los tanques de almacenamiento de la estación. Sin embargo, de momento no se pudo corroborar si al momento del incendio, el tanque contenía combustible y si en efecto, estaba abasteciendo los tanques de la estación cuando se incendió el vehículo.