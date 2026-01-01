Un incendio causó daños a cinco vehículos, entre estos cuatro ambulancias de una empresa privada, en hechos reportados en el barrio Guacio de San Sebastián.

El incendio ocurrió en los predios de la compañía de ambulancias Lexmayris, localizada en el kilómetro 5.4 de la carretera 433, del mencionado municipio. Según informó la Oficina de Prensa de la Policía de Puerto Rico, la investigación realizada por la división de Explosivos apunta a que el siniestro, que también causó daños al vehículo de uno de los empleados de la empresa, se originó de manera accidental.

Al lugar llegó personal del Cuerpo de Bomberos de los pueblos de San Sebastián y Las Marías, quienes se encargaron de las labores de extinción, además de efectivos de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias de San Sebastián. Efectivos de la Policía Municipal y la Policía de Puerto Rico también atendieron la situación. No se reportaron heridos.

Los daños no han sido estimados.