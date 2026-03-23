Joyas valoradas en unos $17,000 fueron robadas la noche de ayer de la tienda Lebiram, ubicada en The Outlets at Montehiedra en Caimito, informó la Policía.

Según la querellante, mientras trabajaba en el puesto, un individuo se le acercó mostrando varias prendas y comenzó a tomar cadenas de los mostradores, indicando que se las llevaría, a lo que la vendedora le cuestionó su intención.

Acto seguido, el hombre hizo un gesto levantándose la sudadera, aparentando portar un arma de fuego, y mediante intimidación se apropió de 17 cadenas de oro de 10 quilates, 11 sortijas de oro y cinco cadenas de 16 pulgadas.

La agente Dumont, del Precinto de Caimito, investigó inicialmente la querella. El caso será referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, que continuará con la pesquisa.