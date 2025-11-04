Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan un caso de apropiación ilegal de dinero reportado en el centro comercial Jardines Reales, en Guaynabo, donde un hombre denunció el robo de miles de dólares de su vehículo.

Según la información preliminar, el querellante indicó que alguien se apropió de $7,716 en efectivo que se encontraban dentro de su vehículo Nissan Rogue gris del año 2011, estacionado en los predios del Banco Popular del centro comercial

El incidente fue reportado ayer a las autoridades, quienes acudieron al lugar para recopilar evidencia. La Policía adscrita al distrito de Guaynabo se encargó inicialmente de la investigación.

El caso será referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que continuará con la pesquisa para esclarecer los hechos y dar con los responsables del robo.