Desconocidos robaron esta madrugada de las instalaciones del Negociado de Ttránsito en Bayamón, cerca de la comandancia de la región policiaca, tres motoras que habían sido ocupadas recientemente en intervenciones policiacas.

Según el teniente Elvin Zeno, jefe de tránsito de la Policía, se cree que el hurto ocurrió a eso de las 3:00 a.m. de hoy, lunes, por ruidos que se escucharon a esa hora cerca de la comandancia, pero las autoridades no se percataron del robo hasta eso de las 7:00 a.m.

Los vehículos hurtados fueron dos motoras tipo Scrambler y una Vento, precisó.

Una de las tres motoras había sido ocupada este fin de semana en Toa Baja y las otras dos en intervenciones ocurridas hace varias semanas.

Para cometer el crimen, los ladrones rompieron una verja y rompieron una cadena con candado, que también fue hurtada, dijo el jefe de tránsito.