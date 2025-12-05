Un accidente fatal con una motora fue reportado esta madrugada en la carretera PR-167, a la altura del barrio Buena Vista en Bayamón.

Según informó la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el accidente a eso de las 12:36 a.m.

Agentes del área acudieron a la escena para iniciar la investigación preliminar. Hasta el momento no se han ofrecido detalles adicionales sobre la identidad del fallecido ni sobre otros datos.

Personal de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, junto al fiscal de turno, asumieron la pesquisa.