Un motociclista perdió la vida en medio de un accidente de tránsito reportado a eso de las 3:36 de la tarde del sábado en el municipio de Toa Alta.

Según informó la Policía, los hechos ocurrieron en la avenida Toa Alta Heights. Hasta el momento se desconocen las circunstancias en que ocurrió la colisión y la identidad del conductor de la motora.

Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Toa Alta y de la división de patrullas de Carreteras de Bayamón se encuentran en el lugar investigando los hechos.