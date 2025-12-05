Una balacera fue reportada a eso de las 8:40 a.m. de hoy, viernes, en la esquina de las calles 7 y 3 del barrio Juan Sánchez, en Bayamón.

Según se informó, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a la Uniformada sobre unos disparos desde una camioneta color rojo.

Los agentes que llegaron a investigar la querella observaron varios casquillos. Al momento no hay personas heridas ni daños relacionados a estos hechos.

Ambas calles fueron cerradas mientras que la División de Servicios Técnicos del CIC de Bayamón levanta evidencia y documenta la escena.