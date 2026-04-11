Un accidente de tránsito de carácter fatal se registró esta madrugada en la carretera PR-2, kilómetro 61.8, frente al área de Junker Collazo, en el municipio de Arecibo, indicó la División de Patrullas de Carreteras de ese municipio.

Como resultado del incidente, ocurrido casi a las 4 de la mañana, la vía permaneció cerrada en ambas direcciones por varias horas mientras las autoridades realizaban la investigación correspondiente y las labores en la escena. La vía se reabrió cerca de las 8 de la mañana.

De inmediato no se informó el saldo de personas afectadas en el choque.