Dos hombres fueron asesinados a balazos en hechos reportados esta mañana en la calle Protestante, intersección con la calle Nueva Atenas, en Ponce, informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente se reportó a eso de las 6:13 a.m., cuando, según el informe preliminar, se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre la situación.

Al llegar los agentes y paramédicos al lugar, encontraron a dos hombres con heridas de bala. Uno de ellos falleció en la escena, mientras que el otro fue trasladado a un hospital del área, donde murió.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, junto al fiscal de turno, atienden el caso.