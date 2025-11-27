Un accidente de carácter fatal se reportó esta tarde en el kilómetro 1.5 de la carretera PR-304 en el barrio La Parguera, en Lajas, según informes preliminares de la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Las autoridades fueron alertadas del accidente entre dos vehículos a las 2:19 p.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Personal de la Oficina de Manejo de Emergencias de Lajas tuvo que utilizar su equipo para poder liberar a una de las personas que quedó pillada dentro de los automóviles.

Uno de los conductores falleció y al menos otras dos personas resultaron heridas. De inmediato, no se informó su condición.

El agente Luis Rosas Vélez investigó preliminarmente el caso.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez junto al fiscal de turno investigan la escena.