Un hombre perdió la vida en medio de un accidente de tránsito registrado en horas de la tarde en la carretera 437, a la altura del barrio Charcas en Quebradillas.

Los hechos, según informó la Policía, ocurrieron cerca de la plaza donde tradicionalmente se celebra el festival en ese sector. Fue una llamada al Sistema de Emergencias 911, a eso de las 5:01 p.m., la que alertó a las autoridades del accidente, que involucra un vehículo Cannam.

La Policía se encuentra en la escena investigando los hechos.