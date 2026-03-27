Se reporta asesinato en Carolina
Ultiman un hombre en cancha de residencial público.
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Un asesinato se reportó a eso de las 8:02 p.m. de la noche del jueves en el residencial El Faro en Carolina.
La información preliminar apunta a que el incidente ocurrió en la cancha del complejo de vivienda. Se informó que la víctima, que aún no ha sido identificada, presenta varios impactos de bala.
Agentes adscritos a la división de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina investigaban el incidente.
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