Un asesinato se reportó a eso de las 8:02 p.m. de la noche del jueves en el residencial El Faro en Carolina.

La información preliminar apunta a que el incidente ocurrió en la cancha del complejo de vivienda. Se informó que la víctima, que aún no ha sido identificada, presenta varios impactos de bala.

Agentes adscritos a la división de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina investigaban el incidente.