La Policía investiga como un feminicidio el asesinato de una mujer, reportado en horas de la tarde de hoy en una residencia en Guayama, donde las autoridades se toparon con los cadáveres de un hombre y una mujer en una de las habitaciones de la vivienda.

Los hechos se registraron pasadas las 5:40 de la tarde del jueves en la residencia número 14 de la calle 1, de la comunidad Villodas de ese municipio. Luego que una llamada al Centro de Mando de la Policía alertara sobre la escena, efectivos de la Uniformada se trasladaron al lugar, donde hallaron el cuerpo de la mujer, que aún no ha sido identificada, la cual presentaba heridas de bala.

En la escena también se encontró el cadáver de un hombre, presuntamente el agresor, quien tras cometer el crimen, aparentemente se privó de la vida. Agentes de la División de Homicidios del CIC de Guayama investigan los hechos.