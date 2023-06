Un joven de 25 años, identificado como Abdiel J. Osorio Cotto, fue acusado de apropiación ilegal de una motora mediante treta y engaño, fraude y falsificación de documentos, luego de que supuestamente robora la motora que se exhibía en el funeral de quien era su propietario, informó el Negociado de la Policía.

Los hechos imputados supuestamente ocurrieron el 18 de julio del 2022, cuando el joven Diego Robles González, hijo de la querellante, murió por un accidente de motora.

Según el informe policiaco, “al momento de los servicios fúnebres, se exhibió su motora KTM 1290S, color negro y del año 2020. Al finalizar los servicios fúnebres, la querellante y madre no se percata que la unidad vehicular no regresó a su residencia. El 2 de agosto del 2022, en CESCO Manatí, se realizó un traspaso a través de la Gestoría Burgos, ubicada en Vega Baja, donde la gestora presentó la petición de traspaso de dueño. Una persona se presentó con la identificación del fallecido y la parte compradora fue el acusado. Luego de pagar por el traspaso, el nuevo dueño no se presentó a recoger el nuevo título y registración a su nombre. La querellante se percata al solicitar la declaración de herederos, ya que sus padres eran los beneficiados”.

Por los hechos, agentes adscritos a la División de Vehículos Hurtados Área Fajardo sometieron los tres cargos mencionados contra el joven residente de Caguas, en consulta con el fiscal Peter Cordero, de la Fiscalía Bayamón.

Este caso fue llevado ante la presencia de la jueza Irmarie Cintrón, del Tribunal de Bayamón, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto y fijó una fianza global de $9,000, la cual prestó a través de un fiador privado.

La agente Keyla Cepeda Pizarro, adscrita a la División de Vehículos Hurtados. Área Fajardo, bajo la supervisión de la sargento Yomarie Calderón González, estuvo a cargo de la investigación.