Una guagua se volcó anoche tras chocar con otro vehículo en la carretera 199, intersección con la avenida Caridad del Cobre en Bayamón, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, los conductores de una guagua Mercedes Benz negra y una Ford Transit 250 blanca chocaron por razones que aún se investigan, provocando que la Ford Transit se volcara. La Mercedes Benz sufrió daños en la parte frontal.

Como resultado del accidente, Ian G. Rodríguez Vega, de 18 años y conductor de la Mercedes Benz, sufrió una herida grave en una pierna y fue intervenido quirúrgicamente. Su pasajero, Carlos Verdi, resultó ileso.

Por su parte, el conductor de la Ford Transit, Jaime Reyes Pacheco, y su pasajero, Renniel Candelaria López, no sufrieron lesiones.

La Policía indicó que a Reyes Pacheco se le realizó la prueba de aliento, arrojando 0% de alcohol.

El agente Ángel Reyes, de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, junto al fiscal Carlos Rodríguez, investigan el caso, que será citado para continuar con el proceso correspondiente.