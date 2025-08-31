La Policía de Puerto Rico reportó un caso de aparente secuestro y agresión contra un hombre en hechos ocurridos en el residencial Lagos de Blasina en Carolina.

Según el informe preliminar de los hechos, a eso de las 12:45 de la madrugada de hoy, domingo, un hombre entró al lugar. Acto seguido, varios individuos se le acercaron y mediante la fuerza y en contra de su voluntad, se lo llevaron de la entrada hasta uno de los apartamentos.

Una vez allí, comenzaron a agredirlo mediante tortura con varios objetos contundentes en diferentes partes del cuerpo, mientras le cuestionaban por “una bicicleta”.

Posteriormente, el hombre fue dejado en libertad herido. Este se dirigió hacia la sala de emergencias de un hospital del área para ser atendido.

Al momento se desconoce su condición.

Agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, se encuentran a cargo de la pesquisa.