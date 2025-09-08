Una mujer de 73 años, reportó esta mañana un robo domiciliario en su hogar localizado en el kilómetro 2.0 de la carretera PR-619 en el barrio Cuchilla, de Morovis.

Según informó la perjudicada, dos pistoleros irrumpieron en su residencia y la despojaron de $20,000 en efectivo, prendas valoradas en más de $80,000, un arma de fuego y un vehículo Jeep Wrangler del año 2024, color violeta oscuro y con la tablilla KMU-653.

La querellante resultó ilesa.

La División de Robos del CIC de Arecibo tiene a cargo la pesquisa.