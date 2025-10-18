Un adulto mayor de 74 años fue víctima de un fraude, luego de que desconocidos lo llamaran con el pretexto de que debía dinero a la empresa LUMA Energy y que si no pagaba le cortaban el servicio de energía eléctrica, informó la Policía.

La querella fue presentada ayer, viernes, por hechos acontecidos en la urbanización Santa Clara de Ponce.

“Según informó el querellante, de 74 años de edad, recibió una llamada telefónica el 16 de octubre de 2025, donde alguien con voz masculina se identificó como empleado de la compañía LUMA. Durante la comunicación, de acuerdo al perjudicado, le indicó que tenía una deuda que pagar o le suspenderían el servicio de energía eléctrica”, dice el informe policiaco.

Se añadió que, “en esa llamada, le solicitaron el número de la tarjeta de banco. El querellante le brindó la información de su tarjeta de First Bank. Acto seguido, la persona colgó la llamada. En horas mas tarde, al revisar el balance de su cuenta, nota que le habían retirado por ATH Móvil la cantidad de $502.16″.

El agente Juan Irizarry, adscrito al Precinto Ponce Oeste, investigó preliminarmente. El caso fue referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, para que continúen con la investigación.

En la página cibernética de LUMA Energy hay una alerta publicada para que se evite los fraudes telefónicos a nombre de la empresa. En la misma se advierte que “LUMA nunca solicitará información personal o financiera por teléfono. LUMA no solicita pagos por medio de tarjetas de débito prepagadas, tarjetas de regalo, PayPal o Venmo. Nunca realices pagos por teléfono utilizando estos métodos de pago”.

“Si recibes una llamada sospechosa en la cual te soliciten un pago inmediato, debes colgar rápidamente y llamar al cuartel local de la policía para reportarlo. Los clientes pueden verificar si tienen pagos pendientes a través del portal de clientes o aplicación móvil Mi LUMA, llamándonos al 1-844-888-LUMA (5862) o visitando uno de nuestros centros de servicio al cliente de la isla”, se añade.