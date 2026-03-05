La jueza Nadja Banuchi Ramos, del Tribunal de Utuado, determinó ayer causa para arresto contra Moisés A. Reyes Marín, de 61 años y residente de Jayuya, por cargos de empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública, amenazas o atentados contra funcionarios del orden público, penalidad por posesión de sustancias controladas y portación y uso de armas blancas.

De acuerdo con la investigación del teniente Héctor Rivera Montalvo, oficial nocturno del área policiaca de Utuado, patrulleros de Jayuya recibieron una llamada relacionada con un hombre agresivo que se encontraba lanzando objetos desde su residencia hacia la vía pública y hacia la vivienda de un vecino.

Moisés A. Reyes Marín, fue encarcelado en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce. ( Suministrado por la Policía )

Durante la intervención, el imputado presuntamente intentó agredir a un policía al lanzarle una barra de acero.

Además, se alega que el imputado agredió a un sargento en la mano derecha con una gaveta de madera.

El caso fue consultado con el fiscal Iván Rodríguez Quiles, quien radicó los cargos.

El imputado fue encarcelado en el Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce, al no prestar la fianza de $125,000.

La vista preliminar fue pautada para el 19 de marzo.