La vista preliminar contra Elvia Cabrera Rivera, de 40 años, por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, continuará este martes con el contrainterrogatorio a Betzaida Caratini Ortiz, de 48 años, quien testificó el viernes pasado que vio cuando la imputada sacó de la cartera un objeto el cual empuñó y lo entregó a su hija, Anthonieska “Antho” Avilés Cabrera, entonces menor de edad, con el que presuntamente agredió a la víctima.

Durante el inicio de los procedimientos la semana pasada, en la sala de la jueza Marielem Padilla Cotto, la testigo, que fue la tercera en declarar, será contrainterrogada por el licenciado Jesús Roberto Ramos Puca, sobre el contenido de sus declaraciones en torno al crimen de la adolescente de 16 años.

Gabriela Nicole se vio involucrada en una pelea, tras salir en defensa de su hermana, Lizmarie, en la madrugada del 11 de agosto en el desvío Roberto Colón, en Aibonito.

Madre e hija enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violación al Artículo 6.06 de la Ley de Armas, por portación y uso de armas blancas en concierto y común acuerdo.

Caratini Ortiz narró que, mientras estaba en el desvío luego de concluir las actividades del cierre del verano y visitar un negocio, llegaron “agitadas” Elvia y sus hijas Anthiany y Anthonieska, junto a otra menor apodada “Gaba” (Gabriela Figueroa) y le preguntó si las hermanas paternas de sus hijas -una identificada por las iniciales M.A.R y otra como Fabiola-, estaban discutiendo y esta le respondió en la afirmativa.

26 Fotos El crimen de una joven que ha consternado a Puerto Rico.

A una distancia de seis pies, observó que se le acercaron a Lizmarie y Gabriela Nicole.

“Anthiany va directamente donde Lizmarie a manotearle y decirle cosas. Anthiany le tira a Lizmarie, Anthonieska también le da y Gabriela Nicole se mete a defender a su hermana, a separarlas”, relató la testigo.

La pelea continuó y se unieron más persona a la reyerta.

La testigo aseguró que se alejó cuando Elvia llegó con una cartera y se la dejó a su acompañante, identificada como Lechandra.

“Mete la mano dentro de la cartera rebuscando, cuando encuentra algo empuña la mano y saca. Se dirige donde estaba Anthonieska y se lo entrega”.

Elvia Cabrera Rivera, enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por el crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario de 16 años, en Aibonito, ( Suministrada por la Policía )

Caritini Ortiz observó que pegó a Gabriela Nicole, apodada “Lela”, contra un vehículo y le empezó a dar como si fueran puños por el lado izquierdo del cuerpo, en dirección de abajo hacia arriba, con un objeto que describió con una longitud de unas 5 a 6 pulgadas y color negro y plateado.

“Cuando yo me volteo de nuevo, ya (la víctima) estaba en el piso, acostadita”.

A su vez, Elvia y sus dos hijas corrían para salir del desvío, explicó con voz entrecortada durante el interrogatorio del fiscal Orlando Velázquez Reyes.

“Gritan que la nena no respondía... me acerco miro la nena en el piso... yo empiezo a gritar ¡la nena, la nena!”.

La madre de Gabriela Nicole, Lisandra Rosario, la recogió y la montaron en un vehículo en la que la llevan al hospital donde fue declarada muerta.

Al ver la escena, la testigo se quedó “congelada” y cuando empezó a caminar se le acercó un “nene” agredido, quien la tocó y le pidió que mirara una herida descrita como un (roto) en la espalda que sangraba mucho. Lo ayudó a montarse en una guagua para que fuera al hospital.

Jueza Marielem Padilla Cotto, del Tribunal Aibonito. ( alexis.cedeno )

El testimonio de M.A.R., por su parte, también señaló a su hermana paterna como responsable del crimen.

Indicó que, al tratar de intervenir en la pelea, recibió golpes en el lado derecho del rostro y luego vio inmóvil a Gabriela Nicole sobre el pavimento bocarriba y a “Antho” arrodillada frente a ella por el lado de su hombro.

“Yo empecé a dar patadas donde estaban ellas dos. ‘Lela’ no hacía nada... cuando empecé a patear no observé nada, después observé que un objeto se cayó (la única que estaba allí era Antho) ...como un bolígrafo afilado”, dijo la menor.

Describió que Anthonieska puso la mano sobre el objeto y empezó a arrastrarse hacia atrás y le pidió a su pareja desesperadamente que la ayudara a levantarse, “por miedo, porque había visto el objeto caerse”.

Al virar la cabeza vio a su hermana cuando tomó el objeto de unas 5 pulgadas y lo alzó a la altura del hombro de la víctima, hiriéndola a la altura de la cintura, detalló la testigo durante el interrogatorio de la fiscal Silda Rubio Barreto.

“Ahí ‘Antho’ cogió el objeto hacia el hombro, el punzante, como un bolígrafo… Apuñala a ‘Lela’ ...hacia la cintura de ‘Lela’. Se lo espetó a Lela”, relató.

En ningún momento declaró que tuviera conocimiento sobre cómo se originaron los hechos.

“(Antho) se para y estaba llena de sangre por el lado derecho, fue donde su madre y le preguntó desesperada: ¿y ahora qué hago?”, contó.

Se espera que un menor declare una vez concluya la participación de Caratini Ortiz y podrían sentar en el banquillo de los testigos al Dr. Javier Serrano, patólogo del Instituto de Ciencias Forenses.

El agente Jorge H. Torres, adscrito a la División de Servicios Técnicos del CIC de Aibonito, fue el primero el declarar sobre unas fotos aéreas que tomó del área del desvío y zonas generales a petición de la fiscalía.

Se le cuestionó sobre la hora en las que tomó las imágenes de día, ya que no se asemejaban al momento de los sucesos.

Los casos de madre e hija fueron separados debido a que se encontraban en etapas diferentes ya que la defensa de la joven -ahora de 18 años- no la había entrevistado, esperaba por la copia de su récord médico tras ser declarada procesable tras una evaluación psicológica e iba a evaluar si radicará una moción sobre prueba favorable, beneficiosa o exculpatoria.

El 23 y el 30 de octubre también fueron separados para ver la vista preliminar.