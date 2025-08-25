El cadáver de un hombre fue hallado esta mañana a orillas del río Puerto Nuevo, en la calle Ottawa de la urbanización Las Américas, en ese sector.

Según la información suministrada, a eso de las 10:12 a.m. se recibió una llamada en la que notificaba sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre con el rostro y parte del torso cubierto con una bolsa color negro.

Se desconoce la identidad del occiso y las circunstancias que rodean estos hechos.

Fue descrito como de tez negra y vestía pantalón corto amarillo y negro, tenis blancos y medias negras.

La agente Norail Travieso Rivera, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto a la fiscal Noemí Ruiz, trabajaron la escena junto al Instituto de Ciencias Forenses (ICF).