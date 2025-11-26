Un peatón de entre 70 a 75 años que fue arrollado esta madrugada en la carretera 167 en Bayamón y murió mientras era trasladado de emergencia a una institución hospitalaria, informó la oficina de prensa de la Policía.

El accidente complicó por varias horas el tránsito ocasionando congestión vehicular en la intersección de la carretera 167 intersección con la PR-199, frente al centro comercial Rexville Town Center. A eso de las 9:00 a.m. se reabrieron los carriles al culminar la investigación.

Según la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, el incidente ocurrió a las 5:10 de la mañana, cuando el peatón —aún sin identificar— fue impactado por la conductora de una guagua Toyota Highlander, color gris y del 2023, en un área oscura.

La conductora, de 65 años, arrojó resultados negativos en la prueba de aliento.

De inmediato, no se ha ofrecido la descripción del peatón del que solo se indicó que vestía con ropa oscura.

El fiscal Isaías Ojeda ordenó el levantamiento del cadáver.