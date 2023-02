El productor Sixto Jorge Colón Díaz, conocido como Sixto George, llamó este jueves “charlatanes” a los fiscales federales y al agente del Negociado Federal de Investigación (FBI, en inglés) que lo investigó, Juan Carlos López, en el caso de extorsión en su contra.

Además, llamó al testigo principal en esta acusación, el exsecretario de Asuntos Públicos bajo la administración de Ricardo Rosselló, Anthony Maceira Zayas, “cabeza de puerco” y “corrupto”.

Las expresiones las emitió Díaz Colón a minutos de que el jurado que determinará en su caso se fuera a deliberar. Lo hizo pese a que el juez Francisco Besosa le advirtió que no podía dar declaraciones públicas, porque le revocaría la fianza. Esto representaría que sea ingresado a prisión.

A los fiscales federales, que en su caso son Michael Nicholas Lang y Myriam Fernández, los llamó “charlatanes” por supuestamente haberle ocultado al gran jurado federal que emitió la acusación en su contra que los agentes del FBI lo obligaron a llamar a Raúl “Raulie” Maldonado Nieves para ofrecerle $300,000 por su silencio.

“Ese es el traqueteo que yo estoy enfrentando aquí con estos charlatanes”, manifestó Díaz Colón a la prensa.

Además, el productor sacó a relucir que le radicó una querella a los agentes del FBI que llegaron a su casa a ocuparle el celular el 26 de julio de 2019, como parte de la investigación. Dijo que lo hizo, porque el agente López y sus compañeros no se comportaron a la altura de su cargo.

“Los están investigando por el mal comportamiento de estos charlatanes, abusadores, que se creían que yo iba a doblar rodilla, que yo iba a ser un tonto más, que les coge miedo, que me iba a sentar a llorar viendo la mentira bailando y quedarme en mi casa, y tengo que aceptar que me chavaron”, sostuvo.

Poco después, fue más fuerte en sus declaraciones contra el agente federal López.

“Nosotros tenemos evidencia de cómo el señor Juan Carlos López, que le queda grande llamarse agente federal, eso es un charlatán, eso es un niño de kínder que yo no sé qué hacía ahí. Es un niño de kínder”, soltó.

Asimismo, Díaz Colón tronó contra Maceira Zayas.

“Cuándo yo le dije a Maceira, el cabeza de puerco ese, corrupto, ¿cuándo yo le dije a ese señor ‘si tú no me das esto, yo te voy a partir, yo te voy a hacer, yo te voy a hacer daño’? ¿Cuándo pasó eso? ¿Dónde desfiló eso? ¿Dónde? ¿Dónde está eso? Eso no está ahí. Lo que hay es una conversación donde yo le estoy diciendo: ‘Yo creo que Raulie todavía tiene chat’. Y él rápido me dice” ‘Ay, Dios mío, cómo arreglamos esto. Ofrécele dinero’. Y yo: ‘no voy a hacer eso’. ‘Pero ofrécele. Mira a ver cómo negociamos’. ‘No voy a hacer eso. Yo no me voy a prestar para eso. No me voy a prestar para eso. Eso es extorsión, eso es soborno. No me voy a prestar para eso’. Veinte veces yo cambié la conversación. Todo esto para que sepan que está en el Departamento de Justicia Federal”, manifestó.

Díaz Colón fue acusado por un gran jurado federal en enero de 2021 por extorsión, intento de extorsión y destruir o alterar récords en medio de una investigación federal, en relación al “chat” de Telegram que causó una ola de protestan en contra de la administración Rosselló. El malestar por los comentarios hechos por el exmandatario y se equipo fue tal que empujó a su salida para verano del 2019.

La Fiscalía federal presentó a Maceira Zayas como testigo principal. Entre otras cosas, el testimonio expone que Díaz Colón pidió $300,000 para supuestamente comprar el silencio de Maldonado Nieves y que este no divulgara el controvertible chat de Telegram.