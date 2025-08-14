La Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a una adolescente que fue vista por última vez, la madrugada del 28 de julio, en la calle D de la urbanización Las Colinas, en Vega Alta.

Mariah Jasmine Maldonado, de 17 años, fue reportada desaparecida el 11 de agosto, por su abuela Carmen Figueroa Pérez, quien notificó que la joven forzó la ventana del baño y se escapó. No es la primera vez que ocurre.

La adolescente fue descrita físicamente como de tez blanca, 5’02” de estatura, 135 libras de peso, ojos marrones y cabello rojo. Posee un tatuaje en la clavícula que no fue descrito por la Policía.

Se desconoce la ropa que vestía.

Si usted tiene información que ayude a localizar a la menor puede llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o al teléfono (787) 269-2424 extensiones 1451 y 1452.