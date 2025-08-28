( Suministrada por la Policía )

Julián José González Cabán de 13 años, fue reportado desaparecido este miércoles por su progenitora María Cabán Nieves, quien notificó que su hijo abandonó el tratamiento que recibía mientras era atendido en un hospital de Aguadilla.

El menor fue descrito físicamente como de tez trigueña, de 5’5” de estatura y 115 libras de peso, cabello negro, ojos marrones, vestía camisa, pantalón sudadera y calzado color negro.

Además, tiene un tatuaje en el brazo izquierdo con el nombre de su abuelo “Julio”, según se informó en el informe de novedades de la Policía.

El caso está a cargo del agente Luis Rodríguez Vargas, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.

Si lo ha visto llame a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o al teléfono (787) 891-3800 extensiones 1550, 1551, 1411 y 1416.