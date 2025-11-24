Un escalamiento fue reportado el domingo, a eso de las 2:00 de la tarde, en una residencia ubicada en el barrio Cañabón, en Barranquitas, informó la Policía.

Según el querellante, llegó junto a su hermana a la vivienda y sorprendieron a un hombre dentro de una habitación. El perjudicado indicó que puede identificar al sospechoso, a quien conoce. Al notar la presencia policial, el individuo salió corriendo e ingresó al monte.

La investigación preliminar reveló que el sospechoso forzó la puerta posterior de la residencia, causando daños a la ventana de la marquesina para acceder al interior, de donde se apropió de varias herramientas y equipos, incluyendo un trimmer valorado en $450, otro trimmer de $200, un blower de $250, un chipping hammer de $200 y una planta eléctrica de $500.

El agente Víctor Ortiz, de la División de Servicios Técnicos del CIC, junto a personal de la División de Propiedad, se presentaron al lugar para investigar el incidente.