Un hombre resultó herido de bala esta madrugada luego de que un individuo ingresara a su residencia en la urbanización Turbo Garden, en Caguas, y presuntamente le disparara con un arma de fuego, informó la Policía de Puerto Rico.

El perjudicado, de 33 años, alegó que el sospechoso se metió a la vivienda, lo agredió en la cabeza con el arma y luego le disparó, hiriéndolo entre la espalda y el costado derecho.

Las autoridades recibieron una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de la 1:32 a.m., alertando que una persona herida de bala había llegado en un vehículo privado a un hospital del área.

Su condición de salud fue reportada como estable.

Agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas quedó a cargo de la pesquisa.