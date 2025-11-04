El superintendente de la Policía, Joseph González, informó que ha ordenado una investigación con carácter de urgencia para determinar si se actuó o no responsablemente en el diligenciamiento de una orden de protección solicitada el 24 de octubre de manera virtual, y recibida por la Policía el 27 de octubre, por la joven Wesleany Martínez Ocasio, de 19 años, que fue reportada desaparecida en la noche de ayer, y vista por última vez en su residencia en el sector Fernández del barrio Candelero Arriba de Humacao.

“Para nosotros la prioridad es localizar sana y salva a Wesleany. Por eso estamos redoblando esfuerzos sin escatimar en la asignación de recursos, al tiempo que invitamos a los medios de comunicación para que compartan nuevamente la ficha de la joven, así como a la ciudadanía para que cooperen si tienen alguna información que pueda ayudarnos a dar con su paradero,” sostuvo González. mediante declaraciones escritas.

“Asimismo, he ordenado una investigación con carácter de urgencia sobre la forma en que se atendió la orden de protección por parte de la Policía, y si se hizo o no el diligenciamiento de esta correctamente,” añadió.

Finalmente, González explicó que “en el caso de la investigación que he ordenado, las leyes y reglamentos aplicables no me permiten hacer más expresiones. Una vez finalice la investigación, compartiremos los hallazgos con el pueblo de Puerto Rico”.

Cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a localizar a Wesleany Martínez Ocasio puede comunicarse de forma confidencial al (787) 343-2020 o al 9-1-1.