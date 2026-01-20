Un camión mantiene obstruido el expreso PR-18, a la altura del kilómetro 5.4, en dirección de Caguas hacia San Juan, luego que se volcara cerca del área del antiguo Oso Blanco, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la información preliminar, el camión viajaba a alta velocidad sobre el pavimento mojado, perdió el control, impactó la valla que divide los carriles y rodó aproximadamente un kilómetro por encima de la valla antes de detenerse.

El incidente provocó un derrame de diésel, que personal de Metropistas atiende, y ha generado varios accidentes “bumber to bumper” entre los conductores en el tapón.

El conductor del camión no estaba bajo los efectos del alcohol y está cooperando con la investigación, según la Policía.

Agentes de la División de Tránsito de San Juan permanecen en el lugar. Mientras tanto, se recomienda a los conductores utilizar la carretera PR-1 como vía alterna.